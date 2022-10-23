اتفاق إيراني تركي جديد بشأن الغاز

أعلنت شركة الغاز الإيرانية، اليوم الأحد، عن إبرام اتفاقيات جديدة مع تركيا بشأن صادرات الغاز.

وحسب وكالة “مهر”، قال مدير شوؤن التوزيع في شركة الغاز الإيرانية محمد رضا جولائي، إنه تم عقد اجتماع مع ممثلي شركة “بوتاش” التركية.

نوفاك: عمليات التبادل مع إيران تبدأ بـ5 ملايين طن من النفط و10 مليارات متر مكعب من الغاز

وأضاف أنه خلال الاجتماع تم إبرام اتفاقيات جديدة لزيادة صادرات الغاز إلى تركيا.

وأشار إلى أنه وفقا للاتفاقيات المبرمة، سيتم تنفيذ جميع الأنشطة الفنية والتشغيلية والتنفيذية لتصدير الغاز إلى تركيا في الأشهر الستة المقبلة بالتنسيق بين الجانبين.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الجانبين بحثا سعة نقل الغاز وتقديم الخدمات الفنية والهندسية وتعزيز التعاون المشترك.