الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يعترف بأن حظر الرياضيين الروس يضر بالمنافسة

قال مارتي غيلها، رئيس لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، إن حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات الدولية كان “إجراء ضروريا”، لكنه أقر بأنه يؤثر سلبا على المنافسة.

موسكو- سبوتنيك. مدد الاتحاد الدولي، السبت، حظره على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات تماشيا مع ما يقول إنها “اعتبارات السلامة وتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية”.

Kilpailullisesti tilanne on luonnollisesti ikävä, mutta urheilu ei ole erillinen osa muusta yhteiskunnasta. Toivon tämän päätöksen myötä urheilijoille keskittymisrauhaa tulevan kauden ajalle. 2/2 — Martti Jylhä (@marttijylha) October 22, 2022

وقال غيلها في تغريدة: “بصفتي رئيس اللجنة، صوتت لصالح تمديد القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين. لم يتغير موقفنا منذ فبراير، ومن حيث المنافسة، فإن الوضع بالطبع قاتم، لكن الرياضة لا ينبغي فصلها عن بقية المجتمع”.