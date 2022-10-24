جامعة الدول العربية ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول جرائم إسرائيل

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار، في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن “التقرير يؤكد على واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وثمنت الأمانة العامة للجامعة “جهود لجنة التحقيق الدولية وما توصل إليه تقريرها من نتائج”.

واعتبرت أن “ما تضمنه التقرير إضافة مهمة لسلسلة المواقف والتقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة وجهات دولية حقوقية توثق جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب والأرض والمقدسات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها من جرائم حرب وتطهير عرقي وفرض نظام الفصل العنصري، والتي توجب الملاحقة والمساءلة أمام جهات العدالة الدولية”.

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وجاء في البيان تأكيد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي على أن “التقرير المؤلف من 28 صفحة تحدث عن مخططات وسياسات الاحتلال في تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون يشيرون فيها إلى النية لاستمرار السيطرة الدائمة على الأرض، التي تنتهك القانون الدولي”.