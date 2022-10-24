ماكرون يقول إن روسيا وأوكرانيا ستجلسان على طاولة المفاوضات

وقال ماكرون متحدثًا في افتتاح المنتدى الدولي، “إعلان من أجل السلام” الذي أذاعه الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على تويتر: “الحديث عن السلام والدعوة إلى السلام يمكن أن يكون أمرًا لا يطاق بالنسبة لأولئك الذين يقاتلون الآن، ويمكن أن يجعلهم يشعرون بالخيانة”.