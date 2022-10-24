ماكرون يقول إن روسيا وأوكرانيا ستجلسان على طاولة المفاوضات

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة للعاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد أنه يؤمن باحتمال التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا ولكن فقط “بشروط كييف”.
وقال ماكرون متحدثًا في افتتاح المنتدى الدولي، “إعلان من أجل السلام” الذي أذاعه الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على تويتر: “الحديث عن السلام والدعوة إلى السلام يمكن أن يكون أمرًا لا يطاق بالنسبة لأولئك الذين يقاتلون الآن، ويمكن أن يجعلهم يشعرون بالخيانة”.
غالبًا ما يُساء فهم أولئك الذين تحدثوا عن السلام وكان يُنظر إلى ذلك على أنه هزيمة.
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السلام اليوم، لا يعني سن قوانين من هو الأقوى ولا وقف إطلاق النار الذي لن يؤدي إلا إلى ترسيخ هذا الوضع.
وقال ماكرون إنه “من المهم مواصلة الحوار مع روسيا وأوكرانيا”، مضيفا أنه “ستأتي لحظة يمكن فيها للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات”.
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