محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم… فيديو

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان اليوم الأحد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، استقبل بن سلمان لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري في مكتبه بجدة، حيث يستعد الفريق لخوض منافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل.

وحضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.

وقدم الأمير محمد بن سلمان التهنئة للجميع بمناسبة التأهل لكأس العالم، ونوه “بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل، وهذا أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي”.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري.#واس pic.twitter.com/NFl1tqEgc8 — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 23, 2022

وطالب ولي العهد اللاعبين بأن “يستمتعوا بهذه المباريات الثلاث وأن يؤدوا مباريات المجموعة بدون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم”.