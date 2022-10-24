رئيس وزراء العراق المكلف يؤكد أن أولويات عمله تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، إن أولويات عمله تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية.

واستقبل السوداني اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري والوفد المرافق لهما، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وبحسب البيان، تناول اللقاء “تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الاوربي”.

وخلال اللقاء، أكد السوداني أن “أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد”.

الحكيم يؤكد مجددا عدم مشاركته في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني

وأعرب رئيس الحكومة المكلف عن “تطلع العراق إلى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه”.