نظام كييف يحضر استفزازا داميا بهدف اتهام روسيا به

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: “نظام كييف، بهدف اتهام روسيا الاتحادية بجريمة عسكرية، يحضر استفزازا داميا يشمل مقتل مواطنيه في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف. خلال توزيع المساعدات الإنسانية للسكان، ستطلق وحدة المرتزقة الأجانب النار من المدافع على مجموعات المدنيين”.