أفادت وسائل إعلام محلية، ليل الأحد/الاثنين، بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق في أوكرانيا.

وبحسب التقارير الإعلامية الأوكرانية، فإن التحذير من الغارات الجوية صدر في كيروفوغراد، تشيركاسي، ميكولايف، ودنيبروبتروفسك.

وصدرت، مساء السبت، إنذارات من غارات جوية في منطقتي بولتافا وكيروفوغراد الأوكرانيتين، وكذلك العاصمة كييف، بحسب السلطات المحلية.

في صباح يوم السبت، سُمع صوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك كييف وفي مناطق ميكولايف وسومي وتشرنيغيف وبولتافا وخاركوف.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

العملية العسكرية الروسية الخاصة نظام كييف يحضر استفزازا داميا بهدف اتهام روسيا به

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، يوم الجمعة، إن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد.

يوم الأحد، قال غالوشينكو إن أوكرانيا فقدت 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية في سياق الأعمال القتالية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.