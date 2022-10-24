إعصار "روسلين" يصل إلى ساحل المكسيك

وصل الإعصار “روسلين” من الفئة الثالثة، يوم الأحد، إلى ساحل المحيط الهادئ في ولاية ناياريت المكسيكية (شمال غرب)، وفق ما أورده المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وأوضح المركز، في نشرة، أن “روسلين ضرب الساحل الغربي للمكسيك قرب سانتا كروز في ناياريت قرابة الساعة 11:20 صباحا بتوقيت غرينتش، وبلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة”.

وحذر كل من المركز الوطني للأعاصير وخدمة الأرصاد الجوية المكسيكية من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة، التي قد تتسبب بحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية، وأمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار على طول ساحل المحيط الهادئ.

أما في بلدة بويرتو فالارتا (في ولاية خاليسكو) التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 ألف نسمة، وهي واحدة من أكبر مدن المنطقة تضررا من الإعصار، فقد بدأت الرياح والأمواج العاتية بالتصاعد قرابة الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

المكسيك.. إجلاء المئات إثر اندلاع حريق هائل في ناقلة وقود وسط البلاد