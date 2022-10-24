سلوفينيا تستعد لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

من المقرر أن تجري سلوفينيا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني بعد فشل جميع المرشحين في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى التي عقدت يوم الأحد.
وسيتنافس في الجولة الثانية أنزي لوغار عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي السلوفيني المعارض (يمين) والمرشحة المستقلة المحامية ناتاسا بيرك موسار.
وقالت لجنة الانتخابات في الدولة، بعد فرز 99 في المئة من مجموع الأصوات، إن لوغار حصل في الجولة الأولى على 33.9 في المئة من الأصوات بينما حصلت موسار على 26.9 في المئة.
وبلغت نسبة الإقبال على الانتخابات 51 في المئة.
وتوزعت باقي الأصوات على المرشحين الـ5 الآخرين أكبرهم 15.4 في المئة فأقل.
وقال رئيس الوزراء روبرت غولوب رئيس حركة الحرية (يسار) للتلفزيون السلوفيني الوطني بعد إعلان النتائج الأولية، إنه يتوقع أن تفوز موسار في الجولة الثانية.
وعلى الرغم من أن منصب الرئيس السلوفيني شرفي بالأساس إلا أن الرئيس هو قائد الجيش السلوفيني ويرشح العديد من كبار المسؤولين، بما في ذلك محافظ البنك المركزي، ويجب أن يصادق البرلمان على معظم الترشيحات.
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الجديد فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات في 23 ديسمبر/كانون الأول وسيحل محل الرئيس المنتهية ولايته بوروت باهور الذي يكمل ولايته الثانية والأخيرة.
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