وزير الخارجية اليمني يقول إن انعقاد القمة العربية يمثل أهمية بالغة للوقوف أمام "اعتداءات الحوثيين"

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، مساء الأحد، أن انعقاد القمة العربية في الجزائر، يكتسب أهمية لليمن الذي يشهد عودة التصعيد العسكري، بعد انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها.

القاهرة – سبوتنيك. وقال ابن مبارك خلال مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة، في العاصمة الجزائرية، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إن “الهجوم الإرهابي للحوثيين على مينائي رضوم والضبة النفطيين يحمل رسائل واضحة عن طبيعتهم وما يمثلوه من تهديد فعلي لمصادر الطاقة وخطوط الملاحة الدولية”.

وأضاف أن “انعقاد القمة العربية في الجزائر يمثل أهمية بالغة للوقوف أمام الاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها”.

ووفقاً لوكالة “سبأ”، “تناولت المباحثات الترتيبات لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، والتي كان آخر انعقاد لها في 2010م، وإمكانية رفع المنح الدراسية المقدمة لليمن في مختلف التخصصات الأكاديمية، والتعاون في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الدبلوماسية اليمنية، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون القنصلي بين البلدين وبما يسهم في تسهيل دخول اليمنيين الى الجزائر”.

ويوم الجمعة الماضي، تبنت جماعة “أنصار الله”، استهداف ناقلة في ميناء الضَّبة في محافظة حضرموت شرق اليمن، بعملية وصفتها بـ “التحذيرية” لمنعها من تحميل شحنة من النفط الخام، مؤكدة مراعاة الجماعة في ذلك عدم تضرر البنية التحتية وأمن الناقلة وطاقمها.

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وكان مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، أفاد حينها لوكالة “سبوتنيك”، بأن طائرتين مُسيرتين استهدفتا محيط الناقلة “Nissos kea” أثناء رسوها في ميناء الضبة النفطي “15 كم شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت”، لتحميل نحو مليوني برميل من الخام المنتج من حقول نفط المسيلة غرب حضرموت، انسحبت على أثرها الناقلة إلى عرض البحر.

ومطلع أكتوبر الجاري، أعلنت جماعة “أنصار الله”، إبلاغ الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على ايرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وجاء التصعيد عقب إعلان “أنصار الله”، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.