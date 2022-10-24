السلطات الأوكرانية تعلن حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وميكولايف

أعلنت السلطات المحلية في أوكرانيا، فجر اليوم الاثنين، حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وميكولايف.

وفي وقت سابق ليل الأحد/الاثنين، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق في أوكرانيا.

وبحسب التقارير الإعلامية الأوكرانية، فإن التحذير من الغارات الجوية صدر في كيروفوغراد، تشيركاسي، ميكولايف، ودنيبروبتروفسك.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق في أوكرانيا

قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، يوم الجمعة، إن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد.

يوم الأحد، قال غالوشينكو إن أوكرانيا فقدت 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية في سياق الأعمال القتالية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.