الجيش الروسي يبني خطا دفاعيا على محور دونباس

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” في مناطق دونباس بأن مهندسي القوات الروسية يعملون على تعزيز خط الدفاع في منطقة سفاتوفو كريمينايا.

وقال ضابط هندسة في الجيش الروسي إنهم يقومون بنصب حواجز للدبابات حتى لا تتمكن المركبات المدرعة للعدو من قطع الخط الدفاعي.

وأضاف قائلا: “نقوم بتركيب حواجز غير قابلة للانفجار على الجزء المقترح من الطريق بالنسبة للعدو. يتم تركيب أهرام خرسانية، فإذا كانت الدبابة تسير في الليل فإنها ستصطدم بها ولن تكون قادرة على المضي قدما”.

وتابع: “بعد تركيب الهياكل الخرسانية سيتم إغلاق هذا الجزء من الطريق بالإضافة إلى القنافذ المضادة للدبابات لمنع العدو من التقدم”.

وأشار المحاور، إلى أنه بعد إعادة تجميع القوات باتجاه خاركوف، بدأ الاهتمام أكثر بالهياكل الهندسية على خط المواجهة، حيث يعمل المهندسون الآن بشكل أساسي، مؤكدا على أنه هناك المزيد من المهام.