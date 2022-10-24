أسعار الغاز تنخفض في أوروبا بنسبة 8%

ذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الاثنين، أن أسعار الغاز في أوروبا انخفضت بنسبة 8% أي دون 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأشارت البيانات إلى أن العقود الآجلة على مؤشر TTF افتتحت عند 1099.4 دولارا (-4.5%) وسرعان ما انخفضت إلى 1059.7 دولارا (-7.9%)، حيث تجاوزت الأسعار هذه القيمة قليلاً.

وأكد المحللون أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى هدوء السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار.