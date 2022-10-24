وفد تيغراي يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في محادثات السلام

قال قادة التمرد في إقليم تيغراي الإثيوبي إن مفاوضيهم وصلوا إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في محادثات السلام مع الحكومة الفيدرالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

تم الإعلان عن أن المفاوضات ستبدأ اليوم الاثنين، إثر تصاعد القتال في شمال إثيوبيا خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي.

الحكومة الإثيوبية تسيطر على 3 قرى في إقليم تيغراي دون قتال

وتهدف المفاوضات إلى إيجاد حل سلمي للحرب الوحشية التي استمرت عامين في البلاد.

قالت الحكومة الإثيوبية أيضا إنها ستشارك في مفاوضات السلام في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية لإنهاء الحرب في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وأعلن كنديا جبريهيوت، المتحدث باسم السلطات المتمردة، في بيان، وصول الوفد إلى جنوب أفريقيا في وقت متأخر يوم الأحد.

وقال: “نضغط من أجل وقف فوري للأعمال العدائية، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإريترية. لا يمكن أن يكون الحل عسكريا!”.

ولم يعرف على الفور إذا ما كان وفد الحكومة الإثيوبية قد وصل. واندلع القتال مجددا في أغسطس/ آب، ما أدى إلى انهيار هدنة مدتها 5 أشهر.