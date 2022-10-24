مستشار شركة "روس إنيرغو آتوم" يتحدث عن عواقب تفجير "القنبلة القذرة"

أعلن مستشار المدير العام لمؤسسة “روس إنيرغو آتوم”، رينات كارتشا، اليوم الاثنين، أن استخدام “القنبلة الذرية القذرة” سيزيد بشكل كبير من مخاطر نشوب حرب نووية عالمية.

وقال كارتشا: “أسوأ شيء هو ما أراه حقيقة أن حياة الأشخاص الذين سيتم قتلهم نتيجة لاستخدام هذه” القنبلة القذرة” ليس سوى جزء صغير، علاوة على ذلك، فإن الوحوش الذين يطلبون بإجراء هذا النوع من التجارب البربرية سيكون لهم يد طليقة، وسوف يدخلون في هذا الصراع بالكامل وعلى نطاق واسع وباستخدام مثل هذه القوى يعني ذلك زيادة الخطر من نشوب حرب نووية، وستزداد احتمالات الحرب العالمية الثالثة عدة مرات وتتحول إلى تهديد حقيقي”.

وأشار المستشار إلى أن استخدام “القنبلة القذرة” سيؤدي إلى تلوث إشعاعي لعشرات الآلاف من الأشخاص وإغلاق النشاط الحيوي للمناطق لمدة تصل إلى 50 عاما.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تناول في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أمس الأحد، خطر استخدام كييف المحتمل لـ”قنبلة قذرة”.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن الطرفين بحثا “الوضع في أوكرانيا، الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه”.

وأضافت الوزارة أن شويغو “أبلغ نظيره الفرنسي هواجسه بشأن استفزازات أوكرانيا المحتملة باستخدام “قنبلة قذرة”.

وفي وقت لاحق، أفادت الدفاع الروسية بأن شويغو بحث الوضع في أوكرانيا هاتفيا مع كل من نظيريه التركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس، حيث أبلغهما “هواجسه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام “قنبلة قذرة”.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن استفزازات أوكرانيا باستخدام “قنبلة قذرة” أمر واضح، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نقل هذه المعلومات إلى الغرب، لافتا إلى أن الأمر متروك لهم بتصديقها أوعدم تصديقها.

لافروف يعتبر اتهامات موسكو لكييف بالتحضير لاستخدام “القنبلة القذرة” ليست نابعة من فراغ