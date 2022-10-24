بوتين يبعث رسالة تهنئة لرشيد بمناسبة توليه رئاسة العراق

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسا للبلد العربي.

جاء هذا في رسالة خطية سلمها اليوم الاثنين، السفير الروسي لدى بغداد ألبروس كوتراشيف، إلى رشيد، بحسب بيان للرئاسة العراقية حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.

العراق… تحذير من حساب مزيف على “تويتر” باسم عبد اللطيف رشيد يحظى بمتابعة شخصيات سياسية وإعلامية

وتضمّنت الرسالة التهاني والتبريكات بمناسبة انتخاب رشيد رئيسا لجمهورية العراق.

وعبر الرئيس الروسي عن تطلّعه نحو تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين بلديهما.

© Sputnik . Iraqi Presidency الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف 1 /3 © Sputnik . Iraqi Presidency الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف © Sputnik . Iraqi Presidency الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف 2 /3 © Sputnik . Iraqi Presidency الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف © Sputnik . Iraqi Presidency الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف 3 /3 © Sputnik . Iraqi Presidency الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف 1 /3 © Sputnik . Iraqi Presidency الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف 2 /3 © Sputnik . Iraqi Presidency الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف 3 /3 © Sputnik . Iraqi Presidency الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف

في المقابل، حمّل الرئيس العراقي السفير الروسي، تحياته وتقديره إلى الرئيس بوتين.