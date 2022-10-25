رئيس وزراء إسرائيل يعلن عن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الاثنين، أن بلاده ستوقع اتفاقية “تاريخية” مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في غضون 3 أيام من الآن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لنظيره الهولندي، مارك روته، خلال زيارته لإسرائيل: “سنوقع يوم الخميس اتفاقا تاريخيا مع لبنان”، وأردف أن “إسرائيل ستصبح قريبا مصدّرة كبيرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا”، وفقا لحسابه الرسمي على “تويتر”.

رئيس الوزراء لابيد التقى اليوم رئيس الوزراء الهولندي روته وقال في مستهل لقائهما: “سنوقع يوم الخميس على اتفاقية تاريخية مع #لبنان. إسرائيل ستصبح قريبا مصدّرة كبيرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا”. pic.twitter.com/GikeOB0YF1 — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) October 24, 2022

وأخيرا، أعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.