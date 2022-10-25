روسيا تعلن استعدادها بحث تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة للنظر في تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، وليس لمدة ثلاثة أشهر، كما كان من قبل.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “هذا الأسبوع، 31 أكتوبر/ تشرين الأول، تنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. في وقت سابق، أصرينا على تمديدها الفني لمدة ثلاثة أشهر فقط بسبب الوضع غير المقبول حول المناصب القيادية للبعثة”. وأضاف بوليانسكي: “الآن تغير الوضع نحو الأفضل، ونحن مستعدون للنظر في تمديده لمدة عام، وكذلك لمناقشة المحتوى الموضوعي لقرار مجلس الأمن ذي الصلة”. وفي وقت سابق، لم تكن روسيا راضية عن حقيقة، أن البعثة ظلت “بلا رئيس” لفترة طويلة، حيث لم يتم تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يناسب اللاعبين الليبيين الرئيسيين. المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن “خلافات عميقة” قد تعيق الوصول إلى الانتخابات في 3 سبتمبر/ أيلول المنصرم، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة السنغالي عبد الله باتيلي، ممثلاً خاصاً لليبيا، وكان المنصب شاغرا منذ نهاية عام 2021.

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