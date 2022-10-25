ذكر مراسل سبوتنيك، مساء اليوم الاثنين، إنه “تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في لوغانسك”.

وكان المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار قال، أمس الأحد، إن “القوات الأوكرانية قصفت بلدة نوفويدار بصواريخ “هيمارس” الأمريكية”.

وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك، “إنه في تمام الساعة (02:50 بالتوقيت المحلي، 23:50 بتوقيت غرينتش) قصفت القوات المسلحة لأوكرانيا نوفويدار بستة صواريخ هيمارس”.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما استهدف معبرا مدنيا بالقرب من جسر أنتونيفكا (أنتونيفسكي) في منطقة خيرسون باستخدام نظام “هيمارس” الذي زودته به الولايات المتحدة، حيث قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة في الهجوم، بحسب كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية للمدينة.