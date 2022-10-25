مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 14 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب 14 آخرون برصاص قوات الجيش الإسرائيلي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن قوات الجيش الإسرائيلي تمنع طواقمه من الوصول إلى مصابين آخرين في البلدة القديمة بنابلس.

وشدد مدير الاسعاف والطوارئ في نابلس أحمد جبريل لمراسل “سبوتنيك” على أن “شهيدان سقطا و14 إصابة بينها 2 بحالة خطرة وهناك إصابات في البلدة القديمة لا نستطيع الوصول إليها”، حسب قوله.

الصحة الفلسطينية تعلن حدوث إصابات برصاص قوات الجيش الاسرائيلي داخل البلدة القديمة بنابلس

في وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني وإصابة سبعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.