الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في سماء نابلس والجيش يستخدم الصواريخ المضادة للدروع… فيديو

حلق الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء، في سماء مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان لوكالة “سبوتنيك”، بأن طائرات إسرائيلية دون طيار تستهدف سلسلة من الأهداف من الجو في نابلس.

وأكدت القناة 13 العبرية أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت صواريخ مضادة للدروع على مبان فيها ناشطون من عرين الأسود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس إلى شخصين والإصابات إلى 15 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة فلسطينية بمنطقة رأس العين وسط نابلس ولا يعلم مصير من كان بداخلها.

وأظهر مقطع مصور متداول للسيارة يظهر النيران تشتعل بضراوة في السيارة وسط صيحات الناس حولها.

📹 متابعة صفا| احتراق سيارة في نابلس دون معرفة الأسباب pic.twitter.com/7szUrfvza3 — وكالة صفا (@SafaPs) October 24, 2022

على جانب آخر، قالت القناة 12 العبرية إن الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية مكثفة ضد عرين الأسود في نابلس وتبادل كثيف لإطلاق النار.

وتعيش مدينة نابلس ليلة ملتهبة بسبب الاجتياح الواسع من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والاشتباكات من قبل المقاومين الفلسطينيين الذين يطلقون على أنفسهم “عرين الأسود”.

وبرز اسم “عرين الأسود” خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.

مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 14 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي

وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.