الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات عاجلة لوقف "العدوان الإسرائيلي" على نابلس

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف “العدوان الإسرائيلي على نابلس”.

نابلس – سبوتنيك. وقال أبو ردينة إن، الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم.

ووصف أبو ردينة، ما يجري من “عدوان على مدينة نابلس بـأنه جريمة حرب وحمل الحكومة الإسرائيلية تداعيات هذا العدوان”.

وقال: “إن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة كان بمثابة خارطة طريق وقرارات المجلس المركزي على الطاولة، وعلى إسرائيل التوقف فورا عن جرائمها ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية وعليها التدخل فورا لوقف العدوان وإنهاء هذا الاحتلال قبل أن تصبح الأمور أخطر بكثير مما تتصور إسرائيل والإدارة الأمريكية”.

وأردف أبو ردينة: “نحن أمام دولة فصل عنصري وأن المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية تمارس ازدواجية المعايير، لكن شعبنا لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود”.

مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 14 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي

وكان قتل الليلة ثلاثة فلسطينيين وأصيب 19 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وكانت اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس حيث فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية دون طيار عقب الاقتحام المستمر.