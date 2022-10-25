مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين والجيش الإسرائيلي ينهي عمليته العسكرية

قتل 5 فلسطينيين، ليل الاثنين، وأصيب 21 آخرون برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين في نابلس، فيما قتل الخامس برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال رام الله.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الإصابات بلغت 21، من بينها 4 إصابات خطرة في نابلس.

على جانب آخر، أكدت القناة 13 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي ينهي عمليته العسكرية التي خاضها مع وحدات القوات الخاصة في نابلس.

وأكد مراسل “سبوتنيك”، انسحاب جزئي لعدد من آليات الجيش الإسرائيلي من مدينة نابلس.

وكانت اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس، حيث فتح جنود الجيش الاسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة، فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية بدون طيار عقب الاقتحام المستمر.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي، في سماء مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأكدت القناة 13 العبرية أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت صواريخ مضادة للدروع على مبان فيها ناشطين من “عرين الأسود”.

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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة فلسطينية بمنطقة رأس العين وسط نابلس ولا يعلم مصير من كان بداخلها.

وأظهر مقطع مصور متداول للسيارة يظهر النيران تشتعل بضراوة في السيارة وسط صيحات الناس حولها.

تعيش مدينة نابلس ليلة ملتهبة بسبب الاجتياح الواسع من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والاشتباكات من قبل المقاومين الفلسطينيين الذين يطلقون على أنفسهم “عرين الأسود”.

وبرز اسم “عرين الأسود” خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.

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وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.