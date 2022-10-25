الجيش الإسرائيلي يعلن أهداف العملية العسكرية داخل البلدة القديمة في نابلس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوة مشتركة لجيش الدفاع والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة نفذت عملية مداهمة على شقة اختباء داخل البلدة القديمة في نابلس استخدمت كمختبر لصناعة العبوات الناسفة لنشطاء مركزيين في مجموعة “عرين الأسود”.

نابلس – سبوتنيك. وقال بيان مشترك لجيش الدفاع والشاباك والشرطة، “لقد قامت قواتنا بتفجير المختبر لصناعة العبوات الناسفة. خلال العملية تم استهداف عدد من المسلحين حيث يتحدث الفلسطينيون عن بعض الإصابات في صفوفهم”.

وأشار البيان إلى أنه، “خلال النشاط العسكري قام عشرات الفلسطينيين بإشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة نحو القوات التي ردّت مستهدفة مسلحين أطلقوا النار باتجاهها”.

وأفاد البيان: “إن مجموعة عرين الأسود الإرهابية مسؤولة عن الاعتداء التخريبي الذي أسفر عن مقتل جندي جيش الدفاع عيدو باروخ وإلى إرسال مخرب لتنفيذ عملية إرهابية في تل أبيب (حيث تم إحباطها بفضل يقظة أفراد الشرطة)، بالإضافة إلى عملية زرع عبوة ناسفة في محطة للوقود في بلدة كدوميم”.

وأضاف البيان: “كما حاولت المجموعة الإرهابية تفجير عبوة ناسفة في بلدة هار-برخا وإلقاء قنبلة يدوية نحو قوات جيش الدفاع في مزرعة غلعاد، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من عمليات إطلاق النار في منطقة مدينة نابلس. ولقد واصلت المجموعة في الفترة الأخيرة وخاصة في الأيام الأخيرة سعيها لتجنيد وتخطيط وتنفيذ اعتداءات تخريبية ضد أهداف إسرائيلية”.

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وكانت اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس، حيث فتح جنود الجيش الاسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة، فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية دون طيار عقب الاقتحام المستمر.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي، في سماء مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأكدت القناة 13 العبرية أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت صواريخ مضادة للدروع على مبان فيها ناشطين من عرين الأسود.