قوات الأمن الصومالية تقتل أكثر من 100 مقاتل تابع لـ"حركة الشباب"

قتلت قوات الأمن الصومالية المدعومة من قبل شركاء دوليين أكثر من 100 من مقاتلي حركة الشباب وميليشياتهم خلال يومين من العمليات في الجزء الأوسط من البلاد، حسبما ذكر مسؤول حكومي يوم الاثنين.

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الرحمن عدالة، إن العمليات التي استهدفت قادة حركة الشباب وميليشياتهم (الخوارج) في مقاطعة شابيلي الوسطى شهدت أيضا تدمير سيارات مفخخة، موضحا أن العمليات الناجحة نُفذت بالتعاون مع وكالة المخابرات والأمن الوطنية وشركاء دوليين.

واستهدفت العملية الأولى يوم السبت مرآبا ومنزلا كان يجتمع فيه قادة ومليشيات، مما أسفر عن مقتل 21 إرهابيا بينهم عبد الله علي أرالي.

وقال عدالة، إن عمليات أخرى جرت الأحد واستهدفت مخابئ تابعة لحركة الشباب بما في ذلك السيارات المفخخة التي كانوا يستخدمونها لشن هجمات.

وتعهدت القوات الأمنية بتكثيف العمليات الجوية والبرية على حد سواء لطرد مقاتلي حركة الشباب الذين يهاجمون السكان المحليين ويجمعون جبايات غير قانونية من السكان، وفقا لوكالة “شينخوا”.

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