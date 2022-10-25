انفجار يستهدف مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه

أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، صباح اليوم الثلاثاء، عن انفجار سيارة بالقرب من مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف إن الانفجار استهدف مبنى تلفزيون “ZaTV” في مدينة مليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة مركبة وضعت في المكان.

وأضاف روغوف: “وقع عمل إرهابي بالقرب من مبنى شركة التلفزيون الإقليمية، ووفقا للمعلومات المتاحة في الوقت الحالي انفجرت عبوة ناسفة”.

وذكر أن الانفجار أدى إلى إتلاف واجهة المبنى ونوافذه، وأن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع والسلطات تحقق بالحادث.