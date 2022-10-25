هنية يعتبر "عرين الأسود" قوة بحجم فلسطين ويؤكد أن "الاحتلال سيندم على جرائمه"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إن “عرين الأسود قوة بحجم فلسطين، وستظل موئلًا لكل المقاومين الذي يجسدون وحدة الدم والمصير والقادم أعظم”.

وأضاف هنية، في تصريح له، تعقيبا على مقتل ستة بينهم القيادي بمجموعات “عرين الأسود” وديع الحوح فجر اليوم، أن “نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار”، مؤكدا أن “هذه التضحيات لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالًا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم”.

مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين والجيش الإسرائيلي ينهي عمليته العسكرية

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس حيث فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية بدون طيار عقب الاقتحام المستمر .

وأفاد شاهد عيان لمراسل “سبوتنيك”، أن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمدينة والبلدة القديمة.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس.