افتتاح الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في القاهرة

افتتح، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول، الاجتماع الوزاري الرابع والعشرون لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) في العاصمة المصرية القاهرة.
حضر الاجتماع وزراء النفط والغاز والطاقة من 11 دولة عضو في المنظمة ورؤساء الإدارات ذات الصلة من ثماني دول بصفة مراقب. ويرأس الوفد الروسي في المنتدى الدولي وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف.
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن المشاركين في الاجتماع يعتزمون مناقشة قضايا “إقامة حوار عالمي بين الدول الأعضاء في المنتدى، والذي سيركز على دور الغاز الطبيعي في الانتقال إلى طاقة أنظف”. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الوزير، فإن جدول أعمال الاجتماع الوزاري يتضمن مشكلات ضمان إمدادات الغاز الطبيعي للسوق العالمية، وأمن الطاقة، وبعض المشكلات الأخرى.
يحضر الاجتماع في القاهرة وزراء من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا (أعضاء في المنظمة)، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات من الدول المراقبة (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، الإمارات العربية المتحدة). وبحسب المنتدى، تمتلك هذه الدول 72% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وتمثل 55٪% من صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب و50% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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