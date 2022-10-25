افتتاح الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في القاهرة

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن المشاركين في الاجتماع يعتزمون مناقشة قضايا “إقامة حوار عالمي بين الدول الأعضاء في المنتدى، والذي سيركز على دور الغاز الطبيعي في الانتقال إلى طاقة أنظف”. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الوزير، فإن جدول أعمال الاجتماع الوزاري يتضمن مشكلات ضمان إمدادات الغاز الطبيعي للسوق العالمية، وأمن الطاقة، وبعض المشكلات الأخرى.

يحضر الاجتماع في القاهرة وزراء من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا (أعضاء في المنظمة)، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات من الدول المراقبة (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، الإمارات العربية المتحدة). وبحسب المنتدى، تمتلك هذه الدول 72% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وتمثل 55٪% من صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب و50% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.