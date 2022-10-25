تركيا تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي

قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، إن أنقرة تنتظر “أنباء سارة” بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي وإمكانية إجراء تخفيضات على الغاز الروسي.

وكما أشار النبطي في مقابلة مع “فايننشيال تايمز”، فإن تركيا تضغط بنشاط من أجل الحصول على خصم على “الكمية الكبيرة من الغاز التي تشتريها من روسيا”.

وذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الثلاثاء، أن أسعار الغاز في أوروبا انخفضت بنسبة 6% أي دون 960 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وأشارت البيانات إلى أن العقود الآجلة على مؤشر “TTF” افتتحت عند 970 دولارا (-4.5%) وسرعان ما انخفضت إلى 947 دولارا (-6.7%)، واعتبارا من الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، كانت عند مستوى 957.5 دولار (-5.7%) لكل ألف متر مكعب، تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق – 1015.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأكد المحللون أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى هدوء السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعا جديدا في الأسعار.

“غازبروم” تؤكد أن توربينات الخطوط الجديدة المحتملة لنقل الغاز إلى تركيا ستكون روسية الصنع