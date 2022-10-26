مقتل عسكريين إيرانيين إثر هجوم مسلح لمجهولين جنوب شرقي البلاد

قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران.

طهران – سبوتنيك. وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي “اغتيال عنصر من الحرس الثوري وعنصر من قوات التعبئة الشعبية بإطلاق النار عليهم من أشخاص مجهولين في مدينة زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران”. وأضاف أنه “جاري التحقيق لمعرفة هوية الذين قاموا بعملية الاغتيال”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن منذ أيام، ضبط العديد من شحنات الأسلحة غير المشروعة قبل دخولها البلاد.

الحرس الثوري الإيراني يضبط أسلحة غير مشروعة قبل دخولها البلاد

ونقلت وكالة “فارس”، عن العميد محمود توكلي أن قوات الحرس نجحت في القبض على أسلحة غير مشروعة كان مفترض دخولها إيران لاستخدامها في إثارة الاضطرابات وإلحاق الضرر بقوات الشرطة في بلاده.

وأضاف توكلي أن “هذا المخطط كان مخططا عميقا ومن المفترض أن يستمر لفترة طويلة وأحد أهداف هذه الأحداث هو تحويل إيران إلى النموذج السوري من خلال تحويل السخط الشعبي إلى عنف واضطرابات وأعمال شغب واسعة”.

وعزا القائد العسكري الإيراني الهدف من دخول هذه الأسلحة غير المشروعة هو زعزعة أمن البلاد.

وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم”.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.