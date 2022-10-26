سوناك يقول إن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة

أصبح ريشي سوناك اليوم الثلاثاء، رسميا، ثالث رئيس وزراء في المملكة المتحدة هذا العام، بعد اجتماع مع الملك تشارلز الثالث، والذي تحدث بعده عن الصعاب التي تواجه البلاد.

وقال سوناك في خطاب ألقاه أمام مقر مكتبه الرسمي في 10 داونينغ ستريت بعد الاجتماع: “بلادنا تواجه أزمة اقتصادية عميقة، حيث لا تزال آثار كوفيد باقية، وأدت.. (الأزمة) في أوكرانيا إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم”.

وأشاد بسلفته ليز تراس، التي قال إنها “ليست مخطئة” في رغبتها في تحسين النمو في المملكة المتحدة. لكنه تابع: “ارتكبت بعض الأخطاء، ليس بسبب سوء النية، ولكن، الأخطاء رغم ذلك (تحدث)”، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.

انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين ورئيسا لوزراء بريطانيا

وأكد أنه سيضع الاستقرار الاقتصادي والثقة في صميم أجندة الحكومة، موضحا أن هذا يعني اتخاذ قرارات صعبة، مضيفا: “لكنك رأيتني خلال كوفيد أفعل كل ما بوسعي لحماية الناس والشركات بمخططات مثل الإجازة. هناك دائما حدود، أكثر من أي وقت مضى، لكنني أعدك بذلك، سأجلب نفس التعاطف مع التحديات التي نواجهها اليوم”.

ثم أشار سوناك إلى أنه سينفذ البيان الذي تم بموجبه انتخاب المحافظين في عام 2019. ومن المتوقع الآن أن يبدأ في تعيين شخصيات وزارية جديدة في تعديل حكومي آخر على رأس السياسة البريطانية.