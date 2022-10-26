لجنة أطباء السودان المركزية تعلن مقتل متظاهر دهسا في أم درمان

لقي متظاهر سوداني مصرعه دهسا خلال المظاهرات التي شهدتها مدينة أم درمان السودانية.

ذكرت ذلك لجنة أطباء السودان المركزية، على صفحتها الرسمية على “تويتر” اليوم الثلاثاء.

ولفتت اللجنة إلى أنه لم يتم تحديد هوية المتظاهر الذي لقي مصرعه لعدم التأكد من بياناته، مشيرة إلى عملية الدهس وقعت خلال مشاركته فيما وصفته بـ “مليونية اليوم بمدينة أم درمان”.

لجنة أطباء السودان المركزية

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ارتقــاء روح شهـــــيد في #مليونية25أكتوبر ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر دهسه بواسطة عربة (دفار) تتبع لقوات الانقلاب بعد مشاركته في مليونية اليوم بمدينة أمدرمان. للشهيد الرحمة والمغفرة وفردوس الجنة. pic.twitter.com/85HLgr0qG2 — لجنة أطباء السودان المركزية CCSD’S (@SD_DOCTORS) October 25, 2022

وقالت اللجنة في تدوينة أخرى، إن “العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 119 شهيدا”.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، أمس الاثنين، مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر في العاصمة الخرطوم خلال مشاركته في المظاهرات.

وفي الذكرى الأولى للإجراءات التي اتخذها الجيش وشملت إقالة الحكومة، تطالب قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، بدولة مدنية وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية.

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