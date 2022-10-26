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لجنة أطباء السودان المركزية تعلن مقتل متظاهر دهسا في أم درمان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لقي متظاهر سوداني مصرعه دهسا خلال المظاهرات التي شهدتها مدينة أم درمان السودانية.

ذكرت ذلك لجنة أطباء السودان المركزية، على صفحتها الرسمية على “تويتر” اليوم الثلاثاء.
ولفتت اللجنة إلى أنه لم يتم تحديد هوية المتظاهر الذي لقي مصرعه لعدم التأكد من بياناته، مشيرة إلى عملية الدهس وقعت خلال مشاركته فيما وصفته بـ “مليونية اليوم بمدينة أم درمان”.
وقالت اللجنة في تدوينة أخرى، إن “العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 119 شهيدا”.
وأعلنت لجنة أطباء السودان، أمس الاثنين، مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر في العاصمة الخرطوم خلال مشاركته في المظاهرات.
وفي الذكرى الأولى للإجراءات التي اتخذها الجيش وشملت إقالة الحكومة، تطالب قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، بدولة مدنية وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية.
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وأكدت قوى الحرية والتغيير عدم مشاركتها في اتفاق مع المكون العسكري، مؤكدة أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق بينهما وجددت التأكيد على تمسكها بتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوداني بالانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية، حسبما ذكرت في بيانها.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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