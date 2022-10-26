اختيار ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا

اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون قبل تنحيه في وقت سابق من هذا العام، رئيسا لحزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة.

موسكو- سبوتنيك. وقال الحزب على تويتر: “تم تعيين ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين”. وظيفة الرئيس تعني بالأنشطة الإدارية داخل الحزب وإدارة مقره خلافا لدوره السياسي الذي يتولاه زعيم الحزب.

وفقا لصحيفة “التلغراف”، فإن منصب الزهاوي الجديد يعني أنه سيواصل العمل مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك “خلف الكواليس”، لكنه لن يكون مسؤولا عن وزارة معينة.

سوناك يقول إن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة

يوم الاثنين، تم انتخب سوناك زعيما لحزب المحافظين الحاكم، وعلى هذا النحو، أصبح رئيسا للوزراء، لعدم وجود منافسين آخرين. يوم الثلاثاء، عين الملك تشارلز الثالث رسميا سوناك في المنصب وطلب منه تشكيل حكومة.

أصبح سوناك ثالث رئيس وزراء للبلاد في عام 2022. في يوليو/ تموز، أعلن الزعيم آنذاك بوريس جونسون نيته التنحي بعد اتهامات بانتهاك لوائح “كوفيد 19” وادعاءات الاعتداء الجنسي بحق نائبه، ويب كريستوفر بينشر.