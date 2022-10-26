العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي تهنئة لريشي سوناك

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن العاهل السعودي قد أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق لريشي سوناك، وللشعب البريطاني المزيد من التقدم والازدهار.

انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين ورئيسا لوزراء بريطانيا

وبدوره، بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة لسوناك، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده، معربا له عن تمنياته بالتوفيق، وللشعب البريطاني المزيد من التقدم والرقي.

وكان حزب المحافظين قد اختار وزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، أول أمس الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.

وقال كبير أعضاء مجلس النواب البريطاني غراهام برادي إنه “لذلك تم انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين”، فيما تعهدت موردونت “بالدعم الكامل” لوزير المالية السابق.

سوناك، هو وزير الخزانة الأسبق، في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووصيف ليز تراس في سباق زعامة الحزب الأخير بعد استقالة جونسون.

صقل سوناك أوراق اعتماده في الاقتصاد من خلال التنبؤ بشكل صحيح بفوضى السوق التي تسببت بها خطط تراس، والتي أعلنت عنها تحت اسم “الميزانية المصغرة”، واضطرت للتراجع عنها بعد ذلك.

بيني موردونت هي رئيسة مجلس العموم البريطاني. استبعدت أيضا من الاقتراع في الجولة السابقة التي فازت بها تراس من التصويت بين أعضاء البرلمان خلال الصيف، لكنها تحظى بشعبية لدى أعضاء حزب المحافظين على مستوى القاعدة.

في الأسبوع الماضي، أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر فترة في منصب رئيس وزراء بريطانيا، عندما أعلنت استقالتها يوم الخميس، حيث أمضت 44 يوما فقط في مكتبها منذ تسلمها مهام القيادة في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.