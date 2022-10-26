صحيفة عبرية تزعم رفض "حماس" إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

زعمت صحيفة عبرية، مساء الثلاثاء، أن حركة “حماس” رفضت عرضا إسرائيليا لإتمام صفقة تبادل أسرى مع تل أبيب.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مساء أمس الثلاثاء، أن يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، الذي أعلن عن استقالته من منصبه، مؤخرا، قاد مبادرة سرية، الشهر الماضي، بهدف إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”.

وكانت تشمل الصفقة الإسرائيلية التي اقترحها المسؤول السابق جلب جثامين الجنديين الإسرائيليين، أورون شاؤول وهدار غولدن، وإطلاق سراح الأسيرين، إفراهام منغستو، وهشام السيد، الذين تحتجزهما حركة حماس.

בחודש האחרון בתפקידו: מתאם השבויים והנעדרים ניסה להוביל עסקה עם חמאס pic.twitter.com/CGyniwNluP — ynet עדכוני (@ynetalerts) October 25, 2022

وادعت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن حركة حماس رفضت المقترح الإسرائيلي، في الوقت الذي رفضه أيضا كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب اقتراب الانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.