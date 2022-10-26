في أول مكالمة بينهما.. بايدن وسوناك يتفقان على دعم أوكرانيا

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن اتفق في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، أمس الثلاثاء، على العمل معا للوقوف في وجه الصين ودعم أوكرانيا.

وذكر أن الزعيمين تحدثا هاتفيا للمرة الأولى بعد ساعات قليلة من تولي ريشي سوناك منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لليز تراس، التي أطاحت بها أزمة اقتصادية بعد 49 يوما فقط من توليها المهمة في بلادها.

بايدن يقول إن روسيا سترتكب “خطأ جسيما” إذا استخدمت الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا

وذكر البيت الأبيض أن بايدن وسوناك شددا على “أهمية العمل معا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عدوانها”، وأكدا أهمية العلاقة الخاصة التي تجمع الجانبين، الأمريكي والبريطاني، وعزمهما على العمل معا لتعزيز الأمن والازدهار العالميين.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني اتفقا على “مواجهة التحديات التي تفرضها الصين” التي تعتبرها الإدارة الأمريكية، في الوقت الراهن، أكبر منافس جيوسياسي واقتصادي لها.

سبق أن صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن روسيا “سترتكب خطأ فادحا إذا استخدمت أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا”، على الرغم من نفي موسكو المتكرر في هذا الصدد.

وذكر بايدن خلال مؤتمر صحفي أن “روسيا سترتكب خطأ فادحا للغاية باستخدام سلاح نووي تكتيكي”، مشيرا كذلك إلى أنه لا يستطيع تأكيد الادعاءات بأن روسيا “تستعد لعملية كاذبة لاستخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا”.

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد، لنظرائه الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين والأتراك عن قلقه من أن كييف، وفقا لمصادر موثوقة في دول مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا، تستعد لاستفزاز يتعلق بتفجير قنبلة قذرة من تلقاء نفسها.