السوداني يطلب من البرلمان العراقي عقد جلسة غدا لمنح الثقة لحكومته

طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، بتحديد يوم غد الخميس، موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية التابعة له.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية- واع، وثيقة رسمية “تضمنت طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحديد يوم غد الخميس موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري”.

وزير الخارجية العراقي يقول إن حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية

وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.

من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.