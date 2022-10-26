أمريكا تقول إنها تلاحظ الخطوات الأخيرة التي تظهر وقوف السعودية إلى جانب أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن “إدارة الرئيس جو بايدن تلاحظ الخطوات الأخيرة التي تظهر وقوف السعودية إلى جانب أوكرانيا”.

وأضافت المتحدثة للصحفيين: “لاحظنا منذ خفض “أوبك+” لإنتاجها أن السعودية صوتت في الأمم المتحدة لصالح وحدة الأراضي الأوكرانية وتعهدت أيضا بتقديم 4 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا”.

وتابعت “رغم ذلك هذه الخطوات لا تعوض عن خفض إنتاج النفط، لكنها جديرة بالملاحظة”.

لكنها أكدت أن الرئيس الأمريكي “يواصل التفكير بشكل استراتيجي في عملية المراجعة العلاقة مع السعودية وكيف سيمضي قدما في هذه العلاقة”.

وأشارت إلى أن “البيت الأبيض سيراقب ما ستفعله المملكة خلال الأسابيع المقبلة”.

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وتعتبر تصريحات المتحدثة أكثر تصالحية من التصريحات السابقة للإدارة الأمريكية، التي اتهمت السعودية بالانحياز لصالح روسيا عن طريق اتخاذ قرار خفض إنتاج النفط.

وكانت الدول الأعضاء في تحالف “أوبك+”، قد اتفقت في وقت سابق، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا.