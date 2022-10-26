تركيا تغرم "ميتا" 18 مليون دولار للإخلال بقواعد المنافسة

فرضت تركيا غرامة قدرها 18.6 مليون دولار على شركة “ميتا” (أنشطة “ميتا” التي تضم منصتي “فيسبوك” وإنستغرام” محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) لانتهاكها قانون المنافسة.

وذكرت قناة “NTV” التركية، اليوم الأربعاء، أن “لجنة الرقابة التركية غرمت موقع فيسبوك وتطبيقي واتسآب وإنستغرام، 346 مليون ليرة تركية [18.6 مليون دولار] للإخلال بقواعد المنافسة ومنع المنافسين من دخول الأسواق وإعاقة أنشطتهم”.

ووفقا لبيان الرقابة التركية، فقد انتهى مجلس مكافحة الاحتكار من التحقيقات في الادعاءات بأن شركة “ميتا” انتهكت المادة 6 من القانون رقم 4054 بشأن حماية المنافسة.

“ميتا” تعتزم إبلاغ نحو مليون مستخدم باختراق وسرقة بيانات

وأضاف البيان أن المجلس أقر بأن “ميتا” انتهكت المادة 6 من القانون رقم 4054 من خلال جمع بيانات العملاء من خلال خدماتها عبر موقع “فيسبوك” وتطبيقي “واتسآب” و”إنستغرام”.

وأوضح أن ذلك من شأنه أن يصعب من عمل المنافسين في الأسواق على الشبكات الاجتماعية وعرض الإعلانات على الإنترنت.