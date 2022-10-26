وزير المالية السعودي يكشف توقعاته للسنوات الـ6 المقبلة على الخليج والمنطقة… فيديو

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن توقعاته الاقتصادية للـ 6 سنوات المقبلة على دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال الجدعان خلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يقام حاليا في الرياض، إن منطقة الشرق الأوسط ستمر بـ 6 سنوات “صعبة” في حين ستكون دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أفضل.
#وزير_المالية_السعودي محمد الجدعان: الأشهر الستة المقبلة، وربما السنوات الست المقبل، جيدة جداً لدول الخليج، وصعبة جداً في بقية دول المنطقة#FII6#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#الأسواق_العربية pic.twitter.com/j8E1kJi2Z4
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) October 26, 2022
وأضاف أنه “من الصعب التنبؤ حول ما هو قادم في العالم، لكن أقول لكم عالميا سوف يكون هناك ظروف صعبة”.
وأردف وزير المالية السعودي “المنطقة تنقسم إلى قسمين، أولهما منطقة الخليج حيث ستكون السنوات الست جيدة جدا”.
وتابع: “وستكون المدة نفسها صعبة بالنسبة للمنطقة بأسرها ودورنا سيكون مساعدة هذه المنطقة، يجب أن نعمل على مستوى العالم على ضمان وجود المزيد من التعاون”.
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ولفت إلى أن المملكة تعمل مع الشركاء على تقديم الدعم للدول التي تتعرض لأزمات في المنطقة.
وأكد الجدعان أنه “أصبح هناك اعتراف عالمي بأن التحول نحو الطاقة المتجددة بعيداً عن الوقود الأحفوري لن يتم بين ليلة وضحاها بل قد يستغرق 30 عاما”، لافتا إلى أن السعودية تبذل جهودا كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون.
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