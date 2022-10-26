بوتين: أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا

وقال بوتين متحدثا إلى رؤساء الوفود خلال اجتماع لمجلس رؤساء وكالات الأمن والهيئات الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة: “محاولات تنفيذ الثورات الملونة لا تتوقف، حيث يتم استخدام خريطة القومية والتطرف بشكل نشط، ويتم إشعال النزاعات المسلحة، مما يهدد بشكل مباشر أمن جميع أعضاء رابطة الدول المستقلة. ما حققوه أولئك الذين يفعلونه الغرب نراه في مثال أوكرانيا، التي أصبحت أداة للسياسة الخارجية الأميركية. لقد فقدت البلاد سيادتها عمليًا والولايات المتحدة تسيطر عليها بشكل مباشر”.

وأضاف بوتين: “الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا “كمضرب ضد روسيا، وضد دولتنا الموحدة مع جمهورية بيلاروس، وضد منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ككل”، مشيرا إلى أن الأراضي الأوكرانية تم تحويلها إلى حلبة للتجارب البيولوجية والآن يتم ضخها بالأسلحة.