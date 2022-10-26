الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تعاون في مجال الطاقة النظيفة… فيديو

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ووزارتا الطاقة وتطوير الابتكار في أوزبكستان، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في المشروعات المبتكرة المرتبطة بمجالات الهيدروجين والطاقة النظيفة والمتجددة.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والنفط الإماراتي شريف العلماء، ونائب وزير تطوير الابتكار الأوزبكستاني شاهلو تورديكولوفا، والنائب الأول لوزير الطاقة الأوزبكستاني عظيم أحمد خادجايف، عبر تقنية الاتصال المرئي.

الإمارات وأوزباكستان توقعان مذكرة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والهيدروجين pic.twitter.com/OAHjvez7uB — وزارة الطاقة والبنية التحتية (@MOEIUAE) October 26, 2022

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص الطرفين على بحث المزيد من الفرص في مختلف المجالات ذات الصلة، من أجل تحقيق مختلف الأهداف المشتركة والمتمثلة في تنويع مصادر الطاقة وأفضل معدلات كفاءتها، وضمان الحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبتكاليف ميسرة.

من جانبه، أكد شريف العلماء أن الإمارات تسعى دائما إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة بقطاع الطاقة والعمل المناخي في مختلف دول العالم.

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وأشار إلى أن ذلك يسهم بدعم مسيرة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وأوضح أن قطاع الطاقة بحاجة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون البناء من أجل توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنهوض بالقطاع والوصول به إلى مستويات متقدمة، وتواكب التوجهات المستقبلية.