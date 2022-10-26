الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يشكر الجزائر على عقد قمة عربية "لا ورقية"

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن الجزائر بذلت الكثير من الجهود لإنجاح القمة العربية الـ31 التي تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

وأوضح زكي، خلال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين من أجل الإعداد لاجتماع وزراء الخارجية: “شعرنا بهذه المجهودات على مستوى الفريق الذي واكبكم في التنظيم”.

وأضاف:

“الحقيقة هو جهد عالي ومشكور ويستحق كل الثناء ويتوجب أن أسجل باسم أعضاء الأمانة هذا الشكر للجزائر”.

وأكد زكي، على قدرة الجزائر على مواكبة طلبات الأمانة العامة، وقال: “سويا أنوه وأمام الإعلام بقدرة الجزائر على مواكبة طلباتنا المتعددة والتي لا تنتهي حقيقة في عقد أول قمة عربية لا ورقية بمعنى أن هناك شاشات حاضرة أمام السادة المندوبين ولا توجد الكتيبات والملخصات وتلال الأوراق التي كانت موجودة سابقا”.

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ولفت زكي إلى استجابة الجزائر لهذا الطلب ووفرت الإمكانيات من أجل تنظيم القمة بالشكل التكنولوجي العصري الحديث.