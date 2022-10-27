بدء إنتاج الغاز من "كاريش" قبل يوم من توقيع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان

أعلنت شركة إنرجيان، اليوم الأربعاء، عن إنتاج أول غاز بنجاح من منصة حقل كاريش، وذلك قبل يوم غد من توقيع اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وذكرت الشركة في بيان أن “هذا يعد علامة بارزة في تعزيز رؤية المنافسة في سوق الغاز الإسرائيلي وزيادة أمن إمدادات الطاقة واستقلال إسرائيل في مجال الطاقة”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وستجتمع الحكومة الإسرائيلية صباح الغد للمصادقة النهائية على الاتفاق، ومن ثم سيوقع رئيس الوزراء يائير لابيد في مكتبه بالقدس.

بعد ذلك، ستقام مراسم بعد الظهر في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. كما سيلتقي لابيد في وقت لاحق مع الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين.

وجاء في إعلان إنرجيان أن الغاز يتم إنتاجه حاليا من بئر “كاريش 2″، وأن تدفق الغاز “يتزايد باطراد”.

لابيد يؤكد أن إنتاج الغاز من حقل كاريش يساعد في التعامل مع أزمة الطاقة العالمية

وقالت الشركة إنه في الوقت نفسه، تتقدم الاستعدادات لتدفق الغاز عبر نظام خطوط الأنابيب إلى الساحل، ومن المتوقع أن يبدأ بيعه لعملاء إنرجيان في اليومين المقبلين. ومن المتوقع أن يتم افتتاح بئر “كاريش 1” في غضون أسبوعين، وبئر “كاريش 3” في غضون أربعة أسابيع تقريبا.

كما ذكرت إنرجيان أيضا أن منصة كاريش ونظام خطوط الأنابيب لديها قدرة قصوى تبلغ 8 مليار متر مكعب سنويا، وتصل القدرة الأولية إلى 6.5 مليار متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الغاز إلى هذا الحجم في غضون أربعة إلى ستة أشهر من اليوم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعطت أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لشركة “إنرجيان” للبدء بإنتاج الغاز من حقل “كاريش”.

يذكر أن شركة “إنرجيان” للطاقة، قد أعلنت في وقت سابق، الانتهاء من ربط منصة “كاريش” في البحر المتوسط بشبكة الغاز الإسرائيلية.