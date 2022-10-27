غانتس يغادر تل أبيب متوجها إلى أنقرة في زيارة "مهمة" يلتقي خلالها نظيره التركي

غادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تل أبيب متوجها إلى أنقرة في زيارة وصفها بـ “المهمة” يلتقي خلالها نظيره التركي خلوصي أكار.

وقال غانتس في تغريدة له باللغة العبرية على حسابه بموقع تويتر: “أبدأ الآن زيارة رسمية إلى تركيا سألتقي خلالها بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار. هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يعقد فيها اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، وأنا أرحب بذلك”.

אני יוצא כעת לביקור רשמי בטורקיה במהלכו איפגש עם שר ההגנה הטורקי חולוסי אקאר. זוהי הפעם הראשונה מזה למעלה מעשור שמתקיים מפגש בין שרי הביטחון של שתי המדינות ואני מברך על כך. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) October 26, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى بالإنجليزية “سأقلع في زيارة مهمة إلى جمهورية تركيا، حيث سألتقي بنظيري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار”.

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن تطلعه لإجراء “مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط”.

I am taking off for an important visit to the Republic of Turkiye, where I will be meeting my counterpart Minister of National Defense Hulusi AKAR. I look forward to productive discussions on ways to promote security, stability and peace in the Middle East and East-Med regions. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) October 26, 2022

كانت آخر مرة زار فيها وزير دفاع إسرائيلي أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك البلاد في عام 2012.

شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا تحسنا ملحوظا، بعد سنوات عديدة شهدت أزمة حادة في العلاقات بين البلدين.

من بين أمور أخرى، قام رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد بزيارة تركيا في الأشهر الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين سفير إسرائيلي في الشهر الماضي بعد أربع سنوات من عدم وجود سفير لتل أبيب لدى أنقرة.

قبل نحو شهرين، زار رئيس القسم الأمني- ​​السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد درور شالوم تركيا لأول مرة منذ عقد، وجدد محور العلاقات الأمنية بين البلدين، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.