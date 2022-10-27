البرلمان الصربي يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة برنابيتش

منح البرلمان الصربي، اليوم الأربعاء، الثقة للحكومة الجديدة للبلاد برئاسة رئيسة الوزراء آنا برنابيتش، حيث أدى الوزراء القسم وتعهدوا بالحفاظ على كوسوفو وميتوهيا كجزء من صربيا.

واختار الحزب التقدمي الصربي الحاكم بزعامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الأحد الماضي، مرشحين لتشكيل حكومة جديدة.

ونظر مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء في الترشيحات الوزارية، حيث وافق إجمالي 157 من أصل 250 نائبا على التشكيل الجديد لمجلس الوزراء بقيادة برنابيتش.

بعد التصويت، أدى الوزراء اليمين حيث تعهدوا بالالتزام بالدستور والالتزام بالحفاظ على كوسوفو وميتوهيا كجزء من صربيا.

وقالت برنابيتش، خلال كلمتها في البرلمان، إن بلغراد ستستمر في السعي لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع اتباع سياسة خارجية وداخلية مستقلة.

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وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن تطوير البنية التحتية للطاقة في صربيا سيكون أيضا أحد أولويات حكومتها.

وهذه هي الولاية الثالثة على التوالي لبرنابيتش كرئيسة للوزراء منذ أن تولت منصبها لأول مرة في عام 2017.

كانت قضية كوسوفو قضية رئيسية بالنسبة للسياسة المحلية لصربيا لسنوات. في فبراير/شباط 2008، أعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد عن صربيا، واعترفت حوالي 100 دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين باستقلالها.