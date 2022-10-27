البيت الأبيض يوضح أن قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط يتعارض مع المحادثات الأمريكية السعودية الأخيرة

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن قرار مجموعة “أوبك+” النفطية الخاص بخفض إنتاج النفط، يتعارض مع المحادثات الأمريكية السعودية الأخيرة بشأن زيادة الإنتاج.

واشنطن – سبوتنيك. وأكد كيربي حول قرار “أوبك+” خفض الإنتاج أنه “لم يكن يتماشى بالتأكيد مع المحادثات التي كنا نجريها [مع السعودية]”، موضحا أن واشنطن أجرت محادثات بشأن القرار مع القيادة السعودية قبل وخلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المملكة في يوليو/ تموز الماضي، وبالفعل كانت هناك زيادة في الإنتاج عقب تلك الزيارة.

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وتأتي تصريحات جون كيربي استمرارا للانتقادات الأمريكية للقرار السعودي، حيث سبق أن انتقدت قرار “أوبك+” القاضي بخفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا، معتبرة إياه “قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا”، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وكان الرئيس بايدن قد صرح من قبل بأنه يجب على بلاده الآن “إعادة التفكير” في علاقتها مع الرياض بعد قرار “أوبك+”.

من جانبها، رفضت السعودية التصريحات الأمريكية “التي لا تستند إلى الحقائق”، موضحة أن قرار أوبك+ اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة، وأنها لا تقبل أي نوع من الإملاءات، كما ترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف، التي تسعى إليها لحماية استقرار أسواق النفط.