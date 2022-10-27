غوتيريش يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مزار ديني جنوبي إيران

دان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا وأسفر عن مقتل 15 شخصًا جنوبي إيران.

القاهرة – سبوتنيك. ونشرت الأمم المتحدة بيانا أدان فيه غوتيريش “بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد جراغ في شيراز بالجمهورية الإيرانية الإسلامية”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن “مثل تلك الأعمال التي تستهدف المواقع الدينية مشينة”، مشيرا إلى ضرورة محاكمة مرتكبي الهجوم على مدنيين يمارسون حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

رئيسي يقول إن حادث مزار شيراز الإرهابي لن يمر دون رد… فيديو

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن، مساء الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم على مزار “شاه جراغ” الديني في إيران.

ويأتي إعلان التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن العملية، في الوقت الذي أفادت فيه وكالة “إرنا” للأنباء الإيرانية، بمقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار في محافظة همدان غربي البلاد.

وبدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.

وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار “شاه جراغ”، إن:

“العمل الإرهابي لن يمر دون رد وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين”.

وأضاف “نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب لإحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه”.

أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار “شاه جراغ” الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.

وأضاف وحيدي “لقد كشفت لنا هذه الحادثة عدة أشياء أولاً; كشفت مؤامرات العدو وكانت ستاراً آخر لجرائم العدو وأظهرت أن مؤامرة العدو هي مؤامرة تقوم على العنف وقتل الأبرياء”.

وتابع وحيدي “كذلك كشفت هذه الحادثة قسوة قلوب أعدائنا، وقد رأينا بعضاً منها في الشوارع من مثيري الشغب”.