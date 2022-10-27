طبيب يخبر ماذا يحدث إذا قمت بوضع قطرات من عصير البصل أو الثوم في أنفك

قال أندريه تيجيلنيكوف، كبير المتخصصين المستقلين في الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في موسكو، لوكالة “سبوتنيك”، إن وضع قطرات من عصير البصل أو الثوم في الأنف أمر خطير لأنه يمكن أن يلحق الضرر بالغشاء المخاطي.

وأشار إلى أنه خلال فترة انتشار الفيروسات، يجب على المرء أن يكون أكثر انتباهاً لصحته: “تقوية جهاز المناعة بقائمة متوازنة غنية بالفيتامينات، وتناول مجمعات الفيتامينات الموصى بها”.

وقال: “من المهم بشكل خاص مراقبة مستوى الفيتامينات C وD والزنك، والتي تزيد من مقاومة الجسم. من المهم ارتداء الملابس وفقًا للطقس وتجنب انخفاض درجة حرارة الجسم. العلاجات التقليدية مثل البصل والثوم لها بلا شك خصائص مفيدة إنها تولد مبيدات نباتية لها تأثير مضاد للميكروبات. ولكن يجب تناولها عن طريق الفم كمكمل غذائي، وليس عن طريق تقطير عصير البصل أو الثوم في الأنف. هذا يمكن أن يؤدي فقط إلى تلف الغشاء المخاطي”.

وأضاف الطبيب أنه من المفيد أيضا غسل الأنف والغرغرة بمحلول ملحي أو أدوية. هذه طريقة فعالة لمنع انتشار الميكروبات المسببة للأمراض، لأن الأنف والحنجرة هما بوابتان لدخول العدوى.

ووفقا له، فمن المستحسن أيضا ممارسة والرياضة. ومع ذلك، يجب القيام بذلك باستمرار، وعدم تذكرها فقط عندما “تكون الأنفلونزا على أهبة الاستعداد عند عتبة الباب”.